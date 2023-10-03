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03 октября, 11:30

Общество

Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в РФ в декабре

Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в РФ в декабре

Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре

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Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от штаммов коронавируса, поступит в медучреждения в начале декабря. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем временем Минздрав России сообщил о росте заболеваемости. Также известно, что в частных клиниках Москвы нет вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", поэтому пройти вакцинацию предлагают препаратом "Конвасэл".

Где на данный момент можно сделать прививку от коронавируса? И какая ситуация сложилась с коронавирусом в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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