Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в РФ в декабре

Обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от штаммов коронавируса, поступит в медучреждения в начале декабря. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем временем Минздрав России сообщил о росте заболеваемости. Также известно, что в частных клиниках Москвы нет вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", поэтому пройти вакцинацию предлагают препаратом "Конвасэл".

Где на данный момент можно сделать прививку от коронавируса? И какая ситуация сложилась с коронавирусом в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.