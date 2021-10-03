Мурашко заявил о готовности ВОЗ признать "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Осталось только решить административные вопросы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Россия подала заявку на международную сертификацию "Спутника V" еще год назад. В июне ВОЗ заявила о претензиях к двум предприятиям, производящим вакцину. Недочеты устранили. Но несмотря на это, в ВОЗ приостановили процедуру одобрения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.