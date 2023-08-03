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"Актуальный репортаж": как развивается глазная хирургия в России

"Актуальный репортаж": как развивается глазная хирургия в России

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Восстановить зрение в будущем можно будет с помощью рецепторов на языке. Российские ученые решили "обмануть" мозг и заставить его чувствовать образы с помощью электрических импульсов. Кроме того, специалисты Сеченовского университета создали искусственную роговицу.

Когда новые технологии начнут использовать на операциях и как далеко за последние годы продвинулась глазная хирургия? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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