"Актуальный репортаж": как развивается глазная хирургия в России

Восстановить зрение в будущем можно будет с помощью рецепторов на языке. Российские ученые решили "обмануть" мозг и заставить его чувствовать образы с помощью электрических импульсов. Кроме того, специалисты Сеченовского университета создали искусственную роговицу.

Когда новые технологии начнут использовать на операциях и как далеко за последние годы продвинулась глазная хирургия? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.