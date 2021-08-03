В Москве расширили перечень бесплатных лекарств. Распоряжение подписал Сергей Собянин.

Это позволит улучшить лекарственное обеспечение более четырех тысяч человек. Так, теперь по рецептам врача смогут получать иммунодепрессанты те, кто страдает ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и болезнью Бехтерева.

Пациентам с глаукомой и катарактой будут бесплатно выписывать препараты для лечения повышенного внутриглазного давления. А в случае диагностики первичного иммунодефицита у детей их обеспечат иммуноглобулинами.

Из бюджета на эти цели пойдет 87 миллионов рублей в год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.