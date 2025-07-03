Москвичек пригласили на дни открытых дверей в центры женского здоровья

В столичных Центрах женского здоровья пройдут дни открытых дверей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 4 по 6 июля на экскурсиях по медучреждениям жительницы столицы смогут узнать больше о новых подходах к оказанию медпомощи женщинам. По словам Раковой, москвички также смогут оценить модернизацию здравоохранения, новые персонализированные подходы к лечению и диагностике, а также получить ответы на важные вопросы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.