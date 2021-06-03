Ракова рассказала о принципах цифровизации социальной сферы Москвы

На Международном экономическом форуме в Петербурге обсуждали инновации в здравоохранении. О том, как идет цифровизация московской медицины, рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

В московских поликлиниках создана единая цифровая платформа. Все делается для того, чтобы пациент был в центре оказания медицинской помощи. По мнению Раковой, переход в онлайн должен полностью поменять весь уклад отрасли. В общую цифровую систему следует включить и телемедицинский центр, созданный в пандемию, рассказала заместитель мэра.

По мнению Раковой, этот центр следует и дальше применять при первичной помощи в поликлиниках. Сделать это можно только при полноценной цифровизации. Сейчас, например, на сайте mos.ru горожанам доступны их медкарты в онлайн-формате. А скоро такие же будут и в детских поликлиниках.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.