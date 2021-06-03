Московские врачи начнут использовать ИИ для диагностики болезней

Московские врачи начнут применять искусственный интеллект для выявления остеопороза и ишемической болезни сердца. Алгоритм обрабатывает снимки и выделяет области, на которые стоит обратить внимание.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сейчас в рамках эксперимента технологии помогают анализировать четыре вида исследований.

До конца года будут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений. Так, врачи смогут диагностировать инсульт, склероз, болезнь Альцгеймера, грыжи, стеноз и многие другие заболевания широкого спектра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.