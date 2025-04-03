В Москве ввели дистанционный формат диагностики детей с ОВЗ

Диагностика детей с ограничениями по здоровью в Москве теперь доступна онлайн. Горожане могут дистанционно записаться, а также получить заключение. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы получить такую услугу, необходимо зайти на портал mos.ru, выбрать "Запись на диагностику" и дистанционный формат проведения. После этого заключение комиссии будет выслано на электронную почту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.