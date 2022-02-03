Назальную вакцину от COVID-19 планируют использовать для ревакцинации

Назальную вакцину против коронавируса после завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения планируют использовать для ревакцинации граждан. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Отмечается, что исследование назальной формы "Спутника V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность.

Новая вакцина в форме спрея не отменяет необходимости обычной прививки, но создает дополнительный барьер и местный иммунитет, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.