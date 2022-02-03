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Москва 24

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Общество

11:15

Москвичам рассказали, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ

медицина общество видео Станислав Кулик

Москвичам рассказали, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ.

Человек с симптомами ОРВИ может оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом на mos.ru. В соответствующей графе нужно поставить галочку о необходимости оформления больничного.

К дежурному врачу в любой поликлинике можно попасть без записи. Если по итогам осмотра специалист ставит диагноз "ОРВИ", то человеку открывают больничный на 7 дней, а в случае подтверждения коронавируса – на 14 дней. Если пациент не может пойти в поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, то он может вызвать на дом врача по номеру 122.

Результат сданного в столице ПЦР-теста автоматически попадает в единую систему. В случае положительного результата с человеком связывается специалист и дистанционно открывает ему больничный. В случае тяжелого течения заболевания пациенту оформляют вызов врача на дом.

Закрытие больничного всегда происходит дистанционно. Его автоматически отправляют работодателю. Врач связывается с пациентом до окончания срока больничного, чтобы провести консультацию и уточнить самочувствие.

Больничный для контактных лиц закрывают автоматически через 7 дней. Если у человека появились симптомы ОРВИ, ему нужно обратиться за консультацией врача. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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