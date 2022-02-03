В Москве патронажных медсестер обеспечат цифровыми планшетами

Патронажных медсестер, которые посещают новорожденных на дому, обеспечат планшетами с ЕМИАС. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это позволит экономить время на заполнении бумажной отчетности.

Медсестры смогут вносить данные осмотра в систему на месте, а врачи – оперативно просматривать протокол и при необходимости давать рекомендации медсестре или связываться с родителями. К тому же цифровая система сводит риск ошибок к минимуму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

