В обновленных поликлиниках Москвы рассказали, как теперь выглядят медучреждения

В 2023 году в Москве отремонтировали 140 поликлиник. Самое большое количество находится в Восточном округе столицы. Там преобразились 22 медучреждения: поставили рентген-аппараты, томографы, маммографы и оборудование для функциональной диагностики.

К какому единому стандарту приводят амбулаторное звено в Москве? Какую медтехнику устанавливают в кабинетах? И как реконструкция поликлиник влияет на жизни целых районов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.