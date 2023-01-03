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Анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом теперь оплачивается по ОМС

Анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом теперь оплачивается по ОМС

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Анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом теперь оплачивается по ОМС. Москва стала первым городом в стране, который ввел специальный тариф на исследования с помощью нейросетей. Технология хорошо зарекомендовала себя в больничной практике.

Цифровой сервис существенно облегчает работу врачам. Программа изучает снимки и по специальным алгоритмам самостоятельно может обнаружить различные виды заболеваний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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медицинатехнологиивидеоЕвгения Мирошкина
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