Анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом теперь оплачивается по ОМС. Москва стала первым городом в стране, который ввел специальный тариф на исследования с помощью нейросетей. Технология хорошо зарекомендовала себя в больничной практике.

Цифровой сервис существенно облегчает работу врачам. Программа изучает снимки и по специальным алгоритмам самостоятельно может обнаружить различные виды заболеваний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.