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02 декабря, 19:30

Общество

Более 34 тыс пациентов прошли лечение в военном госпитале имени академика Бурденко

Более 34 тыс пациентов прошли лечение в военном госпитале имени академика Бурденко

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Более 34 тысяч пациентов прошли лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко. Сейчас это уникальное современное многопрофильное медицинское учреждение.

Первых пациентов госпиталь начал принимать ровно 316 лет назад 2 декабря. Именно здесь берет начало история больничного и военно-госпитального дела в нашей стране. Как и в прошлые годы, специалисты госпиталя первыми приходят на помощь раненым и больным в очагах боевых действий, а также пострадавшим в результате экологических и техногенных катастроф.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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