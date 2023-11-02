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Новости

02 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: более 2 тыс операций сделали врачи в операционных флагманов больниц

Новости часа: более 2 тыс операций сделали врачи в операционных флагманов больниц

Собянин сообщил о начале второго этапа комплексной модернизации НИИ Склифосовского

Названа лучшая поликлиника для детей в Москве

Новости часа: хирурги могут проводить на 25% больше операций благодаря флагманским центрам

Новости часа: в Москве отреставрируют приемные отделения в 11 городских стационарах

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

НИИ имени Склифосовского станет больше почти в 1,5 раза после реконструкции

Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч операций сделали врачи в гибридных операционных флагманов столичных больниц. Это данные департамента здравоохранения.

СНИЛС в виде штрихкода можно предъявить при посещении офисов "Мои документы". Об этом сообщили власти города.

Температура в Москве 2 ноября поднялась до максимума за 81 год – 13,3 градуса. Об этом заявили синоптики.

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