02 ноября, 11:30Общество
Новости часа: более 2 тыс операций сделали врачи в операционных флагманов больниц
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч операций сделали врачи в гибридных операционных флагманов столичных больниц. Это данные департамента здравоохранения.
СНИЛС в виде штрихкода можно предъявить при посещении офисов "Мои документы". Об этом сообщили власти города.
Температура в Москве 2 ноября поднялась до максимума за 81 год – 13,3 градуса. Об этом заявили синоптики.