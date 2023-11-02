Новости часа: более 2 тыс операций сделали врачи в операционных флагманов больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч операций сделали врачи в гибридных операционных флагманов столичных больниц. Это данные департамента здравоохранения.

СНИЛС в виде штрихкода можно предъявить при посещении офисов "Мои документы". Об этом сообщили власти города.

Температура в Москве 2 ноября поднялась до максимума за 81 год – 13,3 градуса. Об этом заявили синоптики.