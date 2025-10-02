Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москва создает условия для работы лучших специалистов в городских медучреждениях. Столица гарантирует конкурентноспособную зарплату, оборудование и возможности роста. Требования к врачам выросли: им нужно пройти отбор, а чтобы стать заведующим отделением – получить статус "Московский врач".

"Московское среднее профессиональное образование – это прежде всего сильная команда опытных педагогов. В ней работают более 5 тысяч высококвалифицированных преподавателей и мастеров с большим практическим опытом. Уже сейчас более 70% времени обучения студентов занимает практика. Помогают в этом и наши партнеры-работодатели, на площадках которых студенты проходят стажировки, выполняют настоящие задачи", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ко Дню старшего поколения проект "Московское долголетие" запустил две городские акции. Слова "спасибо", посвященные родителям, бабушкам и дедушкам появится на медиафасадах по всему городу. Москвичи серебряного возраста смогут пройти 15 новых прогулочных маршрутов и посетить Третьяковскую галерею.