02 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Около 100 медицинских стационаров обновили в Москве

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о работе по привлечению врачей в Москве

Единая медицинская аналитическая система Москвы станет доступна для федеральных клиник

ИИ подготовил более 6 млн медицинских сводок для московских врачей

Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

"Новости дня": новый центр женского здоровья откроется на улице Медиков в Москве

"Новости дня": в МГУ открылся центр генетических исследований

Собянин: в Москве открыто два новых центра женского здоровья

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москва создает условия для работы лучших специалистов в городских медучреждениях. Столица гарантирует конкурентноспособную зарплату, оборудование и возможности роста. Требования к врачам выросли: им нужно пройти отбор, а чтобы стать заведующим отделением – получить статус "Московский врач".

"Московское среднее профессиональное образование – это прежде всего сильная команда опытных педагогов. В ней работают более 5 тысяч высококвалифицированных преподавателей и мастеров с большим практическим опытом. Уже сейчас более 70% времени обучения студентов занимает практика. Помогают в этом и наши партнеры-работодатели, на площадках которых студенты проходят стажировки, выполняют настоящие задачи", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ко Дню старшего поколения проект "Московское долголетие" запустил две городские акции. Слова "спасибо", посвященные родителям, бабушкам и дедушкам появится на медиафасадах по всему городу. Москвичи серебряного возраста смогут пройти 15 новых прогулочных маршрутов и посетить Третьяковскую галерею.

