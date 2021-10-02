Мурашко заявил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены

Все барьеры для признания "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения устранили, об этом заявил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения РФ заметил, что позицию России по продвижению и регистрации вакцины услышали. Осталось лишь завершить некоторые административные процедуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.