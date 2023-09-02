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02 сентября, 22:45

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Пять новых объектов здравоохранения построят в Москве за счет города

Пять новых объектов здравоохранения построят в Москве за счет города

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Еще пять объектов здравоохранения построят в Москве за счет города. Среди них – флагманский центр скорой помощи в Филатовской больнице на Вешняковской улице.

Как уточнила председатель председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, еще по одному объекту появятся в Юго-Восточном и Западном округах, а остальные возведут в Южном.

Также планируется завершить строительство еще 40 объектов до 2025 года, включая десять больничных корпусов, 21 поликлинику, одну подстанцию скорой помощи, отметила она. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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