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02 сентября, 08:30

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Второй этап модернизации поликлиник стартовал в столице

Второй этап модернизации поликлиник стартовал в столице

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Второй этап модернизации поликлиник стартовал в столице. Например, в Обручевском районе состоялось открытие детской поликлиники после масштабного обновления. В поликлинике заменили всю аппаратуру, а новая логистика позволила обеспечить спокойную работу сотрудников, так как кабинеты разместили по новому принципу.

Отмечается, что в столице предстоит реконструировать еще 140 медучреждений, которые будут работать по новому московскому стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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