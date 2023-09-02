Второй этап модернизации поликлиник стартовал в столице. Например, в Обручевском районе состоялось открытие детской поликлиники после масштабного обновления. В поликлинике заменили всю аппаратуру, а новая логистика позволила обеспечить спокойную работу сотрудников, так как кабинеты разместили по новому принципу.

Отмечается, что в столице предстоит реконструировать еще 140 медучреждений, которые будут работать по новому московскому стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.