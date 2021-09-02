В Минздраве рассказали, что научились управлять ситуацией с заболеваемостью COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России стала фармакологически управляемой. Об этом заявили представители Минздрава на Восточном экономическом форуме.

Прежде всего помогла вакцинация. По данным ведомства, в настоящее время нет ни одного региона, который испытывал бы недостаток вакцин. Все нужды обеспечивают, дефицита нет.

Кроме того, в России разработали быстрые тест-системы, которые могут выявлять разные штаммы коронавируса, в том числе, "Йоту" и "Лямбду". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.