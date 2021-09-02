В Роспотребнадзоре рассказали о старте прививочной кампании против гриппа

Началась всероссийская прививочная кампания против гриппа. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Первые случаи заболевания уже есть. Ходит "гонконгский" штамм, который впервые выявили в 1968 году. Но пока, подчеркнула главный санитарный врач, ситуация с ОРВИ в стране стабильная. Большую роль играет масочный режим, но это не повод отказываться от прививки.

В прошлом году от гриппа привили более 85 миллионов россиян. Это позволило избежать так называемой смешанной заболеваемости, когда на грипп накладывается, например, коронавирус.

Вакцина уже начала поступать в регионы. Сделать прививку можно в обычных городских поликлиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.