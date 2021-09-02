В ВОЗ заинтересовались штаммом коронавируса "Мю"

В ВОЗ обеспокоились новым штаммом коронавируса "Мю". Живет он в Южной Америке, в особенности в Колумбии, но уже замечен и в Европе.

Опасность "Мю" в том, что он может "перехитрить" вакцины из-за своих мутаций. В ВОЗ подчеркнули, что нужны еще исследования, чтобы лучше понять его.

Также на контроле остаются особенно опасные штаммы "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.