В России началась вакцинация от гриппа. О старте кампании объявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

Регионы уже получили 70% препаратов. Привить должны минимум 60% населения и не менее 75% из групп риска – это дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 60 лет и медработники.

По словам Поповой, ситуация по гриппу в стране стабильная, но уже были зафиксированы случаи инфицирования новым вирусом группы А.

В прошлом году удалось привить более 85 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.