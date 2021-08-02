Россиянам рассказали, сколько придется заплатить за отказ от вакцинации на Кубани

30 тысяч рублей придется заплатить туристам за отказ от вакцинации. Уже второй день в Краснодарском крае действуют новые правила заселения в гостиницу.

Турист должен предоставить сертификат о вакцинации, справку о том, что уже переболел COVID-19 или медицинский отвод. Отрицательный ПЦР-тест не поможет – с ним турист обязан подписать бумагу, что в течение трех дней сделает прививку на курорте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.