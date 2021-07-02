Всех москвичей с симптомами ОРВИ будут проверять на коронавирус. До получения отрицательного ПЦР-теста заболевшим придется соблюдать самоизоляцию.

По словам врачей, что новый "индийский" штамм легко спутать с простудой – теперь редко встречаются такие симптомы, как потеря обоняния или сухой кашель.

Ситуацию с коронавирусом в столице обсудили на Московском урбанфоруме. Говорили об эффективных решениях в условиях пандемии. Подробнее о том, к каким выводам пришли спикеры, – в сюжете телеканала Москва 24.