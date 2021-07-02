Бирюков рассказал о вакцинации от COVID-19 работников сферы ЖКХ Москвы

Почти 60% работников сферы ЖКХ Москвы вакцинировались от коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее еще один российский регион объявил о программе обязательной вакцинации некоторых групп граждан – это Ростовская область. Привиться от коронавирусной инфекции в обязательном порядке должны будут работники торговли, общепита, общественного транспорта, включая такси, бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и прочих спортивных организаций.