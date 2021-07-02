В Москве от коронавируса привились 2,6 млн человек

В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали 2,6 миллиона человек. Власти делают все возможное, чтобы не вводить локдаун. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Неосторожное обращение с газовым баллоном стало причиной взрыва в Нижнем Новгороде. Пострадали четыре человека, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье за неделю выросла на 11,5%, сообщил Оперштаб Краснодарского края. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.