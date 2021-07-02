Обязательную вакцинацию ввели в Хабаровском крае

Еще один регион объявил о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения – это Хабаровский край. Там сделать прививку должны госслужащие, сотрудники сфер торговли, МФЦ, жители поселков, подверженных подтоплениям. Не менее 60 процентов граждан из указанных категорий должны быть привиты до 30 июля.

Ранее к списку регионов с обязательной вакцинацией присоединилась Ростовская область. Первый компонент прививки жители занятые в торговле и услугах получат до 29 июля, второй – до 26 августа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.