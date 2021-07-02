Всем болеющим ОРВИ в Москве предписали соблюдать изоляцию

Всех москвичей с симптомами ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До получения отрицательного ПЦР-теста горожанам придется соблюдать самоизоляцию. Кроме того, заболевшим, а также всем, кто с ними живет, будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Это позволит выявить заболевание на ранней стадии и быстрее начать лечение.

По словам Анастасии Раковой, ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Сейчас в городе доминирует штамм, который называется "Дельта". Он в разы заразнее чем "уханьский" штамм. Инкубационный период у него гораздо меньше – примерно 3–5 дней. Причем "Дельта" штамм легко спутать с простудой, потеря обоняния и сухой кашель теперь встречаются реже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.