Телезрителям рассказали о главных событиях последнего часа

ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата "Лейтрагин", способного предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса. Препарат, разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, Минздрав РФ зарегистрировал 25 мая.

Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на 2 июня. Авиаперевозчик связал изменения в расписании с "неполучением разрешения от воздушных ведомств".

Российские космонавты проводят первый в этом году выход в открытый космос. Он продлится около 7 часов.