В Москве начнут делать прививки вакциной "КовиВак"

В Москве скоро можно будет привиться вакциной "КовиВак". Об этом сообщили в Депздраве города. Препарат разработали в столичном центре Чумакова.

На данный момент есть три тысячи доз. До этого для вакцинации были доступны "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".