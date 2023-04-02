Высокотехнологичная медпомощь в Москве стала доступнее

Высокотехнологичная медпомощь в Москве становится доступнее. Сейчас такие услуги оказывают почти полсотни столичных клиник: в списке и радиохирургия, и генная инженерия, и клеточные технологии.

Лечение онкозаболеваний находится в тройке лидеров среди направлений, по которым оказывают высокотехнологичную медпомощь в Москве. Операции проводят малоинвазивным методом, чтобы не просто оставить меньше шрамов, но и уменьшить время реабилитации.



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