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Общество

Высокотехнологичная медпомощь в Москве стала доступнее

Высокотехнологичная медпомощь в Москве стала доступнее

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Высокотехнологичная медпомощь в Москве становится доступнее. Сейчас такие услуги оказывают почти полсотни столичных клиник: в списке и радиохирургия, и генная инженерия, и клеточные технологии.

Лечение онкозаболеваний находится в тройке лидеров среди направлений, по которым оказывают высокотехнологичную медпомощь в Москве. Операции проводят малоинвазивным методом, чтобы не просто оставить меньше шрамов, но и уменьшить время реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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