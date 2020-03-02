Пассажиров рейса, на котором летел инфицированный коронавирусом, отправили на карантин

У пассажира, летевшего в Пекин транзитом через Шереметьево, обнаружили коронавирус. Диагноз подтвердили китайские медики. Всех пассажиров рейса уже поместили на карантин.

Пока медики ждут результатов анализов москвича, которого госпитализировали с подозрением на китайскую пневмонию. Он находится в городской инфекционной больнице № 1. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.