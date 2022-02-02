Проценко: Москва выстроила эффективную систему борьбы с COVID- 19

В Москве приняты все необходимые меры для того, чтобы преодолеть очередную волну коронавируса. Так прокомментировал ситуацию главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, столичное здравоохранение работает без сбоев. Проценко подчеркнул, что стационары готовы к разным вариантам развития событий. Однако "Омикрон" – это не "Дельта", он легче и вообще больше похож на ОРВИ. Так что в большинстве случаев лечение возможно в домашних условиях.

Система медпомощи таким пациентам тоже отлажена, а потому, по мнению главврача Коммунарки, необходимости в каких-то дополнительных ограничениях сейчас нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.