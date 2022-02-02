В Москве контактировавшие с больными COVID-19 смогут открыть больничный

Открыть недельный больничный в Москве после контакта с заболевшим COVID-19 могут те, кто не привился и не болел за последние полгода.

Уровень коллективного иммунитета при "Омикроне" должен быть выше 90%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.