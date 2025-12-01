Форма поиска по сайту

01 декабря, 06:15

Технологии

Лабораторные анализы перевели в цифровой формат в Москве

В Москве полностью перевели лабораторные анализы в цифровой формат. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, это позволило получать результаты исследований в два раза быстрее.

Более 650 миллионов результатов хранятся в электронных медицинских картах, доступных врачам и пациентам круглосуточно. Такой масштабный архив данных также позволяет внедрять ИИ-помощников, которые формируют сводки по истории болезни и предлагают предварительные диагнозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинатехнологиигород

