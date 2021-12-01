Симптомы штамма "Омикрон" напоминают грипп – врач

Симптомы нового штамма коронавируса напоминают грипп. Об этом рассказал журналистам врач из ЮАР, который работает с "Омикроном".

Чаще всего, по его словам, пациенты приходят с лихорадкой, сухим кашлем и ломотой в теле. Но это течение заболевания считается легким. Пока неизвестно, как проявит себя новый штамм в тяжелой форме.

Врачи говорят, что "Омикроном" в ЮАР заболевает все больше детей. Число таких пациентов выросло на 10 процентов. А ВОЗ утверждает, что уже очень скоро новый штамм распространится по всему миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.