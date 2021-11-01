На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19

На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на ковид. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новый центр найти легко, он находится в левом крыле арки главного входа. Предварительная запись не требуется. Пункт работает ежедневно с 09:00 до 21:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и номер СНИЛС.

Кстати, в период нерабочих дней все пункты вакцинации открыты. Полный список центров и график их работы можно посмотреть на сайте mos.ru. Вакцинация проводится бесплатно.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.