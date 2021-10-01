Врач рассказала, кому нужно сдавать тест на антиген к коронавирусу

Москвичей с симптомами ОРВИ начинают проверять на коронавирус. Заместитель главного врача по медицинской части ГП №6 Радмила Черная рассказала, что это касается пациентов, у которых есть признаки высокой температуры, заложенность носа, то есть стандартные симптомы ОРВИ.

"Доктор направляет его в манипуляционный кабинет. И в манипуляционном кабинете поводится процедура экспресс-тестирования", – добавила медик.

Ранее сообщалось, что этот метод диагностики позволяет за 20 минут понять, болен человек или нет. Как говорят врачи, у тестов высокая чувствительность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.