Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сдавать тест на антиген к коронавирусу

С 1 октября москвичей с симптомами ОРВИ начинают проверять на ковид. Они будут сдавать обязательный экспресс-тест на антиген.

Этот метод диагностики позволяет за 20 минут понять, болен человек или нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.