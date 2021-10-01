Всех москвичей с ОРВИ начали проверять на COVID-19

С 1 октября москвичей с симптомами ОРВИ начинают проверять на COVID-19. Они будут сдавать обязательный экспресс-тест на антиген.

Этот метод диагностики позволяет за 20 минут понять, болен человек или нет. Как говорят врачи, у тестов высокая чувствительность.

Подробнее о том, как проходит процедура, – в эфире телеканала Москва 24.