Медики сообщили об изменившихся первых симптомах COVID-19

Первые симптомы коронавируса неожиданно изменились, сообщают врачи. Это насморк, боль и першение в горле, а также высокая температура. Все это делает болезнь больше похожей на грипп, из-за чего пациенты не сразу обращаются за помощью.

Ковид, добавляют специалисты, начал развиваться более стремительно, поскольку пневмония теперь появляется у больных на 3-й день, а не на 7-й, как раньше.

Подробнее о том, как разобраться в симптомах и вовремя начать правильное лечение, – в эфире телеканала Москва 24.