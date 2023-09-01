Москвичей пригласили на экскурсии по флагманскому центру Филатовской больницы

Строительство флагманского центра Филатовской больницы завершилось, и жителей столицы приглашают на экскурсии. Им покажут операционные, машины скорой помощи и вертолет санавиации, а также разрешат поработать на медицинских симуляторах.

Флагманский центр Филатовской больницы в столице будет третьим по счету, который станет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Экскурсии назначены на 2 и 3 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.