Медкарты столичных образовательных учреждений перевели в электронный формат

Медицинские карты столичных образовательных учреждений перевели в электронный формат. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Также, по ее словам, теперь полностью в электронном виде будут оформляться личные дела детей, поступающих в столичные школы и детские сады. Это избавит родителей от сбора лишних справок.

Все данные будут храниться на единой цифровой платформе московского здравоохранения. Поэтому даже если ребенок перейдет из одной школы в другую, ничего переоформлять не придется.

При этом данные в карте будут обновляться автоматически по мере появления в ЕМИАС новой информации о ребенке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.