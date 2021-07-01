В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили штамм "Дельта"

Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Причем, как говорят врачи, около 90% тех, кто лежит на ИВЛ – заразились именно новым штаммом "Дельта".

Защититься от него можно с помощью прививки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.