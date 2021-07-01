Эксперт рассказал, можно ли делать прививки от коронавируса разными препаратами

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ответил на вопрос, можно ли делать прививки от коронавируса разными препаратами.



"Пока в инструкции по применению незарегистрированные препараты, особенно в России, подобные изменения не внесены, поэтому формально вакцинироваться в России сейчас сразу несколькими вакцинами, как бы чередуя их, одну дозу одной вакцины, вторую дозу другой вакцины, нельзя", – рассказал Крючков.

При этом западные ученые продолжают проводить эксперименты и делать так называемые коктейли из вакцин. Иммунолог отметил, что результаты исследований пока неоднозначные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.