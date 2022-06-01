Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию

Перебоев с поставками зарубежных лекарств в России нет. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

По его словам, иностранные компании не отказываются от работы с российским рынком.

Ранее в Росздравнадзоре также рассказали о ситуации с лекарствами в аптеках. Там сообщили, что срывов поставок со стороны оптовиков не наблюдается, за полтора месяца работы горячей линии туда не поступило ни одного обращения. Эксперты подтверждают, что фармкомпании продолжают работать, но риски стоит учитывать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.