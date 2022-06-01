В РФ исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 лабораторий

20 лабораторий смогут проверить россиян на заражение оспой обезьян. Первичную диагностику с помощью тест-системы "Вектор" проведут на базе организаций Роспотребнадзора. Особое внимание уделят тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения.

К отправке в регионы готовы тест-комплекты на 100 тысяч ПЦР-исследований. Пока в России случаев оспы обезьян не выявлено. Директор Европейского бюро ВОЗ не уверен, что удастся сдержать распространение вируса. По его словам, в ближайшие месяцы запланированы десятки фестивалей и крупных вечеринок, которые могут способствовать усилению передачи болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

