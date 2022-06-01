Гинцбург анонсировал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет

Прививать от коронавируса детей от 6 до 11 лет начнут со следующей недели. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Правда, пока речь идет о вакцинации в рамках исследования. Добровольцы от 6 до 11 лет будут проходить его в стационаре вместе с родителями. Процедура займет три дня. В целом на тестирование может уйти более трех месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

