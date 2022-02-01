Назальный "Спутник V" можно использовать для вакцинации детей до 5 лет – Гинцбург

Для вакцинации от COVID-19 детей до 5 лет с большой вероятностью можно использовать назальную форму препарата "Спутник V". Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в Москве начались клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V". Они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник.

Активная фаза исследований продлится 180 дней. В ней примут участие порядка 400 добровольцев, которые за вакцинацию получат не только соответствующий сертификат, но и денежное вознаграждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.